Region
Nie ma lepszych cwaniaków w lesie niż szopy. To kolejni bohaterowie cyklu „Zooreporter" w Polskim Radiu PiKMałgorzata Burchardt / Redakcja 2025-09-28, 17:25
Szopy są niezwykle sympatycznymi zwierzętami, które posiadają zróżnicowany charakter. Są wśród nich leniuszki i o wiele bardziej aktywne osobniki. Czytaj dalej »
Piknik Historyczny w Wichorzu. Takiej imprezy dawno w regionie nie było [zdjęcia]Robert Duliński / Redakcja 2025-09-28, 16:03
Między ruinami byłej posiadłości rodu von Long, w pobliżu starej gorzelni, można było przenieść się do czasów II wojny światowej. Czytaj dalej »
Busewo. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym w powiecie mogileńskim [zdjęcia]Redakcja 2025-09-28, 12:11
W wypadku, do którego doszło w niedzielę (28.09) po godz. 11 na drodze krajowej nr 15, poszkodowana została jedna osoba. Czytaj dalej »
Łąkie. Nocne dachowanie samochodu w gminie Strzelno. Kierowcy nic się nie stało [zdjęcia]Redakcja 2025-09-28, 09:08
Do zdarzenia doszło w niedzielę (28.09) po godz. 2:15 na drodze powiatowej. Kierowca został przebadany przez ratowników medycznych. Czytaj dalej »
Płowce. Samochód wypadł z drogi i znalazł się w rowie. Ruch odbywa się już normalnieRedakcja 2025-09-28, 08:53
Do wypadku doszło w niedzielę (28.09) przed godz. 7 na drodze nr 62 w Płowcach w powiecie radziejowskim. Czytaj dalej »
Profilaktyka jest kluczem. Akcja „Razem dla Zdrowia” w bydgoskim NFZ [zdjęcia]Damian Klich/Redakcja 2025-09-27, 16:35
Darmowe badania plus piękna pogoda - tym razem nie mowy o wymówkach. W siedzibie bydgoskiego Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowano profilaktyczne o nazwie… Czytaj dalej »
Potrącenie rowerzysty na ulicy Ślaskiego w Toruniu. Wysoki mandat dla sprawcyRobert Duliński/Redakcja 2025-09-27, 15:16
W sobotę (27 września) po godzinie 13:00 na ulicy Ślaskiego w Toruniu. Rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Opel… Czytaj dalej »
Tysiące osób na starcie w Grudziądzu. Tak wyglądały 44. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego [zdjęcia]Marcin Doliński/Redakcja 2025-09-27, 14:22
Dzieci, młodzież i dorośli pobiegli dla Bronka. W Grudziądzu po raz 44. odbyły się Międzynarodowe Biegi imienia Bronisława Malinowskiego. Na starcie pojawiło… Czytaj dalej »
Zderzenie motocykla z autem osobowym w Grudziądzu. Kierowca jednośladu trafił do szpitalaRedakcja 2025-09-27, 13:30
Do zdarzenia doszło po godz. 11:00 na ulicy Paderewskiego w Grudziądzu. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej i policję. Czytaj dalej »
