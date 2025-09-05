W Ustce zaprezentowano „Pakt dla Bezpieczeństwa Polski”. Via Pomerania wśród inwestycji strategicznych

2025-09-05, 17:44  IAR/PAP/Redakcja
W Ustce zaprezentowano jawną część rządowego projektu„Paktu dla Bezpieczeństwa Polski- Pomorze Środkowe”/fot: gov.pl

Realizacja Paktu dla Bezpieczeństwa Polski ma kosztować około 90 miliardów złotych. Jawną część rządowego projektu zaprezentowano w Ustce. Dokument przygotowano z udziałem wojska, ekspertów i samorządowców. Zakłada on rozwój infrastruktury obronnej, obejmującym cztery województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

– Na czołowym miejscu wśród strategicznych inwestycji dla obronności znalazła się droga Via Pomerania – od Ustki aż do Konina, przez Chojnice, Sępólno Krajeńskie, Bydgoszcz i Inowrocław. W pierwszym etapie realizowany będzie odcinek od Ustki do Bydgoszczy – przekazał w mediach społecznościowych Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Biernacki zapowiadał, że zadania w ramach paktu mają być zrealizowane w ciągu siedmiu lat. Budowa trasy Via Pomerania ma kosztować 12,5 miliarda złotych.

– Termin jest bardzo krótki, ponieważ trwa odbudowa armii rosyjskiej, zwłaszcza jednostek specjalnych. To jest ten problem, a droga będzie mogła pomóc szybkiemu transportowi wojsk naszych partnerów w głąb Polski. Dlatego też ten raport, który jest też decyzją, spowodował, że możemy ominąć pewne prace biurokratyczne, różne zgody i zezwolenia – mówił Biernacki.

W raporcie ujęto 12 odcinków dróg oraz kilka inwestycji kolejowych regionie. – W tym jako inwestycję uzupełniające na kolejnych etapach obwodnica Białych Błot czy droga krajowa nr 15 od Inowrocławia do połączenia z autostradą. Bardzo ważne są również zapisy dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz – rozbudowy pasa startowego oraz budowy portu przeładunkowego w jego sąsiedztwie – podkreślił Sztybel.

Wojewoda zaznaczył, jak istotna jest logistyka w potencjalnym konflikcie zbrojnym. Stwierdził też, że poza bezpieczeństwem zadaniem polityków jest, aby z inwestycji w bezpieczeństwo było jak najwięcej korzyści dla gospodarki.

Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, pakt dla Bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe to kompleksowa inicjatywa wzmacniająca system obronny państwa i rolę Pomorza w architekturze bezpieczeństwa narodowego.

Znaczenie drogi Via Pomerania podkreślał Marek Biernacki

