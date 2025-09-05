W Ustce zaprezentowano „Pakt dla Bezpieczeństwa Polski”. Via Pomerania wśród inwestycji strategicznych

W Ustce zaprezentowano jawną część rządowego projektu„Paktu dla Bezpieczeństwa Polski- Pomorze Środkowe”/fot: gov.pl
Realizacja Paktu dla Bezpieczeństwa Polski ma kosztować około 90 miliardów złotych. Jawną część rządowego projektu zaprezentowano w Ustce. Dokument przygotowano z udziałem wojska, ekspertów i samorządowców. Zakłada on rozwój infrastruktury obronnej, obejmującym cztery województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.
– Na czołowym miejscu wśród strategicznych inwestycji dla obronności znalazła się droga Via Pomerania – od Ustki aż do Konina, przez Chojnice, Sępólno Krajeńskie, Bydgoszcz i Inowrocław. W pierwszym etapie realizowany będzie odcinek od Ustki do Bydgoszczy – przekazał w mediach społecznościowych Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Biernacki zapowiadał, że zadania w ramach paktu mają być zrealizowane w ciągu siedmiu lat. Budowa trasy Via Pomerania ma kosztować 12,5 miliarda złotych.
– Termin jest bardzo krótki, ponieważ trwa odbudowa armii rosyjskiej, zwłaszcza jednostek specjalnych. To jest ten problem, a droga będzie mogła pomóc szybkiemu transportowi wojsk naszych partnerów w głąb Polski. Dlatego też ten raport, który jest też decyzją, spowodował, że możemy ominąć pewne prace biurokratyczne, różne zgody i zezwolenia – mówił Biernacki.
W raporcie ujęto 12 odcinków dróg oraz kilka inwestycji kolejowych regionie. – W tym jako inwestycję uzupełniające na kolejnych etapach obwodnica Białych Błot czy droga krajowa nr 15 od Inowrocławia do połączenia z autostradą. Bardzo ważne są również zapisy dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz – rozbudowy pasa startowego oraz budowy portu przeładunkowego w jego sąsiedztwie – podkreślił Sztybel.
Wojewoda zaznaczył, jak istotna jest logistyka w potencjalnym konflikcie zbrojnym. Stwierdził też, że poza bezpieczeństwem zadaniem polityków jest, aby z inwestycji w bezpieczeństwo było jak najwięcej korzyści dla gospodarki.
Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, pakt dla Bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe to kompleksowa inicjatywa wzmacniająca system obronny państwa i rolę Pomorza w architekturze bezpieczeństwa narodowego.
Znaczenie drogi Via Pomerania podkreślał Marek Biernacki
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę