Wisła bije kolejne rekordy w Warszawie. „Również w regionie mamy potężną suszę" [Rozmowa Dnia]

2025-09-04, 08:59  Agnieszka Marszał/Redakcja
Klimatolog Rafał Maszewski w toruńskim studiu Polskiego Radia PiK/fot. Zdzisław Nawrat

We wtorek na stacji hydrologicznej w Warszawie zanotowano najniższy wynik w historii pomiarów Wisły - 4 cm. A jak jest w naszym w regionie?

IMGW przewiduje, że dziś stan rzeki w Warszawie może osiągnąć 3 cm.

Gościem „Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK był klimatolog Rafał Maszewski. - Mamy potężną suszę hydrologiczną - mówił. - Przez większą część roku odnotowujemy niskie stany wody na Wiśle, również w regionie i jest to niepokojące. Jednocześnie trzeba pamiętać, że stan wody nie jest głębokością i częściowo niski stan wody wynika z obniżania się dna rzeki – dodał. - W całym kraju, również w Toruniu i innych miejscowościach w regionie dno się obniża, więc łatwiej osiągać niskie stany wody. W Toruniu mamy akurat erozję denną - od zbiornika włocławskiego dno się obniża, jest tzw. „głodna woda”, zostawia materiał w zbiorniku włocławskim. Później jest woda nieobciążana niesionym materiałem i znacznie go pobiera, piasek jest wymywany i dno się też u nas obniża.

Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.

