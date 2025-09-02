Toruń. Na materacu próbował pływać po Wiśle

2025-09-02, 10:00 Redakcja

Ratownikom WOPR udało się wyłowić mężczyznę z Wisły. / Fot. WOPR Toruń

Na widok patrolu policji mężczyzna chciał uciec. Próbował przepłynąć na drugi brzeg przy moście kolejowym. Niestety wpadł w silny nurt rzeki.

Zgłoszenie o mężczyźnie próbującym pływać po Wiśle na materacu dostali ratownicy z Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy. Na miejsce od razu skierowano patrol policji oraz toruński WOPR.



Ze względu na bardzo niski stan wody płynięcie łodzią było utrudnione, jednak ratownicy dotarli do poszkodowanego i wciągnęli go z Wisły.



Mężczyzna był już mocno wycieńczony i wychłodzony. Został przetransportowany do przystani AZS, gdzie czekał patrol policji. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez ratownika WOPR przekazano go pod opiekę medyków.



- Przypominamy - nie pływamy na żadnych środkach, które nie są przystosowane do pływania w rzece. To skrajnie niebezpieczne – nurt rzeki jest zdradliwy i może doprowadzić do tragedii - ostrzegają ratownicy WOPR.