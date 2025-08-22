ZUS w regionie: Wypłacono blisko 50 milionów złotych z programu „Dobry Start” na wyprawkę szkolną

ZUS przedstawił statystyki dotyczące wypłaty świadczenia „Dobry Start”/fot: nadesłane
Rodzice uczniów wciąż mogą otrzymać 300 złotych w ramach programu „Dobry Start”. To jednorazowe wsparcie na wyprawkę szkolną, przyznawane jest niezależnie od dochodu. Do 19 sierpnia 2025 roku ZUS wypłacił już niemal 846 milionów złotych w całym kraju, w tym 49 milionów złotych w naszym regionie.
– Świadczenie 300+ przysługuje niezależnie od dochodu i ma na celu ułatwienie przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Wiek 20 i 24 lata liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że świadczenie przysługuje również uczniom ostatnich klas liceów i techników oraz szkół policealnych, nawet jeśli ukończyli 20 lub 24 lata jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.
Uprawnionymi do składania wniosków o świadczenie „Dobry Start” są m.in.: rodzice, opiekunowie faktyczni i prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, a także dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
Wnioski o przyznanie świadczenia 300+ można składać wyłącznie elektronicznie – od 1 lipca do 30 listopada danego roku – za pośrednictwem aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych PUE/eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Najwięcej wniosków wpływa w okresie lipiec–wrzesień, natomiast w kolejnych miesiącach ich liczba wyraźnie spada.
W województwie kujawsko-pomorskim złożono 142 700 wniosków na 207 800 dzieci. Szczegółowe zestawienie dotyczące naszego regionu znajduje się poniżej.
