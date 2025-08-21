Co kryje dziedziniec Domu Mikołaja Kopernika? Rozpoczęły się badania archeologiczne

2025-08-21, 18:07 Michał Zaręba/Redakcja

Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu trwają badania archeologiczne/fot: Michał Zaręba

Trwają badania archeologiczne na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ich celem jest poznanie historycznego układu terenu i pogłębienie wiedzy na temat codziennego życia w dawnym Toruniu. Polskie Radio PiK poznało już pierwsze ustalenia.

– Wygląda to na murowany śmietnik z cegieł, w którym znajduje się wiele zabytków: szkła, kamionki, pięknych naczyń. Bardzo dużo z nich jest sygnowanych symbolem KPM, czyli Królewska Manufaktura Porcelany z Berlina, więc wiemy, jakie są kontakty – mówi Leszek Kucharski, kierownik Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.



– W wyniku tych badań na pewno otrzymamy dużo lepszą rozpoznaną sytuację architektoniczną tego miejsca, czyli podwórka Domu Mikołaja Kopernika, szczególnie usytuowania oficyny. W tym miejscu są już rozpoznane latryny. Jak wiemy, z punktu widzenia archeologicznego to są świetne miejsca, które bardzo dobrze konserwują różnego rodzaju przedmioty materialnego użytku z dawnych czasów. Być może z tego szamba wyjdzie jakiś artefakt, który będzie dla nas niezwykle cennym zabytkiem, prezentowanym na wystawie stałej. Może to będzie zabytek związany bezpośrednio z rodziną Koperników, co nas by najbardziej cieszyło – dodaje Michał Kłosiński, kustosz Domu Mikołaja Kopernika.



Prace potrwają jeszcze dwa miesiące.