Do końca sierpnia niebo zaprasza na pokazy. Atrakcją są roje meteorów, czyli Perseidy

2025-08-11, 07:55  Katarzyna Bogucka
Niebo w sierpniu jest przepiękne i spory na nim ruch. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu przygotowało propozycję dla miłośników nocnego nieba. W poniedziałek, 11 sierpnia, odbędą się spotkania poświęcone obserwacjom roju meteorów Perseidów – jednego z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych w roku.

To doskonała okazja, by pod okiem specjalistów zobaczyć spadające gwiazdy, dowiedzieć się więcej o zagrożeniach z kosmosu i spojrzeć na Słońce przez profesjonalny teleskop.

Spotkania nocne – „Noc spadających gwiazd”
Godziny: 20:30, 21:30, 22:30
W programie:
prelekcja „Kosmiczne katastrofy. Czy asteroidy zagrażają Ziemi?” (sala kinowa),
instruktaż odnajdywania radiantu Perseidów oraz prezentacja aktualnego nieba (taras obserwacyjny).
Czas trwania: 50 minut.

Spotkania dzienne – 11 sierpnia
„Słoneczne spotkanie” – godz. 14:00 i 16:00
Program: seans o Słońcu pod kopułą planetarium, obserwacje Słońca przez teleskop (taras obserwacyjny).
„Powrót na Księżyc” – godz. 15:00
Program: seans pod kopułą planetarium, a przy dobrej pogodzie obserwacje Słońca.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bezpłatna rezerwacja miejsc pod adresem: info@planetarium.grudziadz.pl.

