Do końca sierpnia niebo zaprasza na pokazy. Atrakcją są roje meteorów, czyli Perseidy

Niebo w sierpniu jest przepiękne i spory na nim ruch. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu przygotowało propozycję dla miłośników nocnego nieba. W poniedziałek, 11 sierpnia, odbędą się spotkania poświęcone obserwacjom roju meteorów Perseidów – jednego z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych w roku.
To doskonała okazja, by pod okiem specjalistów zobaczyć spadające gwiazdy, dowiedzieć się więcej o zagrożeniach z kosmosu i spojrzeć na Słońce przez profesjonalny teleskop. Spotkania nocne – „Noc spadających gwiazd” Godziny: 20:30, 21:30, 22:30 W programie: prelekcja „Kosmiczne katastrofy. Czy asteroidy zagrażają Ziemi?” (sala kinowa), instruktaż odnajdywania radiantu Perseidów oraz prezentacja aktualnego nieba (taras obserwacyjny). Czas trwania: 50 minut.
Spotkania dzienne – 11 sierpnia „Słoneczne spotkanie” – godz. 14:00 i 16:00 Program: seans o Słońcu pod kopułą planetarium, obserwacje Słońca przez teleskop (taras obserwacyjny). „Powrót na Księżyc” – godz. 15:00 Program: seans pod kopułą planetarium, a przy dobrej pogodzie obserwacje Słońca.
Na wszystkie wydarzenia obowiązuje bezpłatna rezerwacja miejsc pod adresem: info@planetarium.grudziadz.pl.
