W sierpniu patrzmy w niebo! Szukajmy „spadających gwiazd”. Rozpoczyna się czas na Perseidy

2025-08-09, 17:45  Monika Kaczyńska/Redakcja
Nocą z 12 na 13 sierpnia swoje maksimum osiągają Perseidy/Fot. Piotr Majewski, archiwum

Nocą z 12 na 13 sierpnia swoje maksimum osiągają Perseidy/Fot. Piotr Majewski, archiwum

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji zachęca mieszkańców i turystów do wspólnych obserwacji nieba. Przed nami noce „spadających gwiazd”.

Jak co roku w sierpniu nocne niebo nad Pomorzem i Kujawami rozświetlą Perseidy, potocznie nazywany spadającymi gwiazdami. Ich maksimum przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia, jednak można je obserwować przez kilka tygodni, aż do końca sierpnia.

Właśnie do tego zachęca Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji. W całym województwie w Astrobazach Kopernik będą organizowane specjalne pikniki astronomiczne. Podczas nich będzie można obserwować Perseidy przez teleskopy, wziąć udział w warsztatach astronomicznych i dowiedzieć się więcej o letnim niebie i pracy astrobaz.

Okazja do obserwacji w sobotę (9 sierpnia) w Astrobazach w Rypinie i Gostycynie. Harmonogram wszystkich obserwacji można znaleźć na stronie Centrum.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Region

33-letni Adrian M. został tymczasowo aresztowany. Odpowie za podpalenie aut w Bydgoszczy

33-letni Adrian M. został tymczasowo aresztowany. Odpowie za podpalenie aut w Bydgoszczy

2025-08-09, 18:27
Mężczyzna spadł z drabiny w Chełmnie. Został zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR

Mężczyzna spadł z drabiny w Chełmnie. Został zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR

2025-08-09, 16:40
Zamknięte jezioro Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Zakwit sinic powodem wywieszenia czerwonej flagi

Zamknięte jezioro Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Zakwit sinic powodem wywieszenia czerwonej flagi

2025-08-09, 16:31
Zderzenie dwóch aut osobowych na moście Fordońskim w Bydgoszczy. Policja zna przyczyny kolizji

Zderzenie dwóch aut osobowych na moście Fordońskim w Bydgoszczy. Policja zna przyczyny kolizji

2025-08-09, 15:05
Dyrekcja szpitala we Włocławku wycofała się z zamknięcia oddziału udarowego

Dyrekcja szpitala we Włocławku wycofała się z zamknięcia oddziału udarowego

2025-08-09, 14:10
Charytatywne zarzucenie sieci w Dobrczu. Akcja odławiania ryb ze zbiornika [zdjęcia, wideo]

Charytatywne zarzucenie sieci w Dobrczu. Akcja odławiania ryb ze zbiornika [zdjęcia, wideo]

2025-08-09, 13:05
Zarzut dla 33-latka za podpalenie pojazdów w Bydgoszczy. Straty wyniosły ponad 200 tysięcy złotych

Zarzut dla 33-latka za podpalenie pojazdów w Bydgoszczy. Straty wyniosły ponad 200 tysięcy złotych

2025-08-09, 12:20
Nieoficjalnie: W Bydgoszczy ma być podpisana umowa na modernizację polskich myśliwców F-16

Nieoficjalnie: W Bydgoszczy ma być podpisana umowa na modernizację polskich myśliwców F-16

2025-08-09, 09:05
Ciechocińskie tężnie są bezpieczne dla kuracjuszy. Trzeba je traktować w sposób wyjątkowy

Ciechocińskie tężnie są bezpieczne dla kuracjuszy. „Trzeba je traktować w sposób wyjątkowy”

2025-08-09, 07:55

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę