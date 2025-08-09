W sierpniu patrzmy w niebo! Szukajmy „spadających gwiazd”. Rozpoczyna się czas na Perseidy

2025-08-09, 17:45 Monika Kaczyńska/Redakcja

Nocą z 12 na 13 sierpnia swoje maksimum osiągają Perseidy/Fot. Piotr Majewski, archiwum

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji zachęca mieszkańców i turystów do wspólnych obserwacji nieba. Przed nami noce „spadających gwiazd”.

Jak co roku w sierpniu nocne niebo nad Pomorzem i Kujawami rozświetlą Perseidy, potocznie nazywany spadającymi gwiazdami. Ich maksimum przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia, jednak można je obserwować przez kilka tygodni, aż do końca sierpnia.



Właśnie do tego zachęca Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji. W całym województwie w Astrobazach Kopernik będą organizowane specjalne pikniki astronomiczne. Podczas nich będzie można obserwować Perseidy przez teleskopy, wziąć udział w warsztatach astronomicznych i dowiedzieć się więcej o letnim niebie i pracy astrobaz.



Okazja do obserwacji w sobotę (9 sierpnia) w Astrobazach w Rypinie i Gostycynie. Harmonogram wszystkich obserwacji można znaleźć na stronie Centrum.