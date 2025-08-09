Dyrekcja szpitala we Włocławku wycofała się z zamknięcia oddziału udarowego

2025-08-09, 14:10 Marek Ledwosiński/Redakcja

We włocławskim szpitalu nadal będzie funkcjonować oddział neurologii/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Włocławka i okolicznych powiatów. Nie będzie zamknięcia oddziału udarowego w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku.

W mieście brakuje neurologów. Oddział nie może funkcjonować bez lekarzy, dlatego szpital zadecydował o zamknięciu „udarówki”. Po 17 sierpnia pacjenci z udarem mieli być transportowani do szpitali w Toruniu, czy w Lipnie.



Jednak takie rozwiązanie zagraża życiu chorego. W przypadku udaru liczy się pierwsze kilkadziesiąt minut, w trakcie których muszą być podane leki. Medycy mówią, że to „złota godzina udarowa”.



Dyrekcja włocławskiego szpitala znalazła specjalistów spoza placówki, którzy gotowi są dyżurować w placówce. W tej sytuacji dyrektor szpitala cofnął własną decyzję o zamknięciu oddziału.



Sprawa ma istotna, chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Udar mózgu to trzecia – po nowotworach i chorobach krążenia – najczęstsza przyczyna śmierci Polaków.