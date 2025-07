Prezes sądu w Rypinie traci stanowisko. Jest wśród sędziów odwołanych przez nowego ministra

2025-07-31, 14:25 Marek Ledwosiński

Wiadomość o odwołaniu ze stanowisk 46 sędziów, przekazana dziś przez nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dotyczy również naszego regionu.

Stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Rypinie traci Ewa Knopisz-Motylewska. W tej chwili jest zawieszona w czynnościach i wszczęte zostało postępowanie, zmierzające do jej formalnego odwołania. W okręgu włocławskim tylko ona traci stanowisko.



Sędzia Knopisz-Motylewska zawód sędziego wykonuje zaledwie od trzech lat. Do sądownictwa trafiła z adwokatury.



W Sądzie Rejonowym w Rypinie nie ma stanowiska wiceprezesa. Oznacza to, że do czasu powołania nowego szefa, jego obowiązki będzie pełnić najstarszy stażem przewodniczący któregoś w wydziałów rypińskiego sądu.