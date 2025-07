Dwie eksperymentalne policyjne grupy szybkiego reagowania powstaną w regionie

2025-07-31, 06:50 Wiktor Sobociński

Dokumenty w imieniu marszałka województwa, przekazał na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektora Jakuba Gorczyńskiego, Tomasz Grendzicki, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

W Komendzie Wojewódzkiej w Bydgoszczy podpisano w środę (30.07) porozumienia na mocy którego kujawsko-pomorska policja otrzyma 250 tys. zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

- Za te pieniądze będziemy mogli kupić wyposażenie dla grup szybkiego reagowania. To nowe grupy, które tworzymy na razie eksperymentalnie - opowiada mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik KMP w Bydgoszczy.



Na początku powstaną dwa 10-osobowe zespoły we Włocławku i w Toruniu.



- Ci policjanci będą wysyłani na najtrudniejsze interwencje, np. do osób agresywnych, z zaburzeniami, uzbrojonych - opowiada mł. insp. Monika Chlebicz. - Dzięki wsparciu finansowemu zakupimy m.in. latarki czołowe i taktyczne do pistoletów, celowniki holograficzne, kamizelki taktyczne, zestawy ratownicze, apteczki osobiste.



Oprócz tego planowane jest dodatkowe szkolenie z policyjnymi kontrterrorystami.



Porozumienie zostało podpisane przez Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektora Jakuba Gorczyńskiego.