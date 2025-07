Powalone drzewa, podtopiona restauracja, zalane zbiory. Strażacy walczyli z żywiołem [zdjęcia, wideo]

2025-07-29, 08:28 Michał Zaręba/IAR/Redakcja

Restauracja w Bartniczce po wylaniu rzeki Brynicy/fot. Michał Zaręba

Od poniedziałkowego wieczoru, do wtorku, do godz. 6:00 straż pożarna interweniowała ponad 3 tysiące razy w związku z nawałnicami. Blisko 200 zdarzeń związanych z pogodą odnotowali kujawsko-pomorscy strażacy. Najwięcej w powiecie brodnickim, toruńskim, rypińskimi i świeckim. Były też straty i podtopienia.

- W Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej i w Brodnicy - tam konary drzew runęły na pojazdy zaparkowane na parkingu - mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków.

- W Przysieku, w powiecie toruńskim, samochód osobowy wjechał w leżący na jezdni konar. Autem podróżowały trzy osoby. W Bochlinie koło Świecia przewróciło się drzewo, które było pomnikiem przyrody. Strażacy udrażniali przejazd tamtejszą drogą powiatową.



Jednak, jak podkreśla rzeczniczka, szczególną uwagę zwraca interwencja strażaków w Bartniczce nad rzekę Brynicą w powiecie brodnickim. - Woda na rzece wezbrała i doszło do podtopienia pobliskiej restauracji. W nocy zbudowano tam solidny wał z worków z piaskiem. Dzięki temu woda nie wdarła się do obiektu.



Tyle relacji z regionu. W pozostałej części kraju interwencji było oczywiście znacznie więcej.

- Poprzedniej doby straż pożarna odnotowała 3 079 interwencji związanych z przychodzącym frontem atmosferycznym - mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. - Najwięcej tych zdarzeń miało miejsce w województwie pomorskim - 755, w Śląskim 654. Dziś od północy, do godziny 6:00 mieliśmy 142 interwencje. Najwięcej w województwie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Strefa opadów przesunęła się nad Morze Bałtyckie i sytuacja pogodowa stabilizuje się



- RCB nie planuje wydania nowych alertów ostrzeżeń - mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Piotr Błaszczyk. - Wysokie stany wód są na rzekach południa kraju, w tym na Wiśle. Nie ma jednak żadnych ostrzeżeń meteo i nie przewidujemy w związku z tym RCB i IMGW nie przewiduje wydania alertów. Na trzech stacjach hydrologicznych wciąż obowiązuje stan alarmowy: Jawiszowice w Małopolsce oraz Mniszek i Skręciwilk w województwie śląskim. Na 22 stacjach obowiązują stany ostrzegawcze, a najwięcej tych stacji jest w województwie śląskim. Wszystkie krajowe drogi są przejezdne.



W nocy najwięcej problemów mieli mieszkańcy Tolkmicka, gdzie wylała rzeka Stradanka i doszło do błyskawicznej powodzi [wideo niżej], a także pobliskiego Suchacza i Nowego Dworu Gdańskiego.