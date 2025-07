Są pieniądze na budowę dróg gminnych i powiatowych. Zaczyna się nabór wniosków

2025-07-28, 16:38 Jolanta Fischer/Redakcja

Powstanie dzięki niemal 175 km dróg/fot. Jolanta Fischer

Otwarto nowy nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W województwie kujawsko-pomorskim do podziału jest 152,5 mln złotych.

– Na zadania powiatowe zostanie przekazane 30 procent (tej kwoty – przyp. red.), 70 procent – na zadania gminne – mówił wojewoda Michał Sztybel. – Powiat w ramach tego programu może uzyskać maksymalnie cztery mln zł, gmina – dwa mln zł. Nie ma uznaniowości – są kryteria, są nadawane punkty, w komisji są przedstawiciele Inspektorat Transportu Drogowego, Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędu Wojewódzkiego – dodał.



Samorządy mogą składać wnioski do 27 sierpnia. – Dopuszczamy możliwość złożenia dwóch wniosków na dwa różne zadania, którym samorządy odpowiednio nadają priorytet – same określają, które jest dla nich istotniejsze – tłumaczyła Katarzyna Szpakowska, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.



Co jest brane pod uwagę? – Nie mamy żadnych zmian w kryteriach: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; w kryterium trzecim oceniamy standardy techniczne, klasę drogi, jezdnię. Kryterium czwarte to zwiększenie dostępności transportowej, także dostęp do instytucji, obiektów użyteczności publicznej. Piąte kryterium to poprawa dostępności terenów inwestycyjnych. W szóstym oceniamy gotowość zadania do realizacji, czyli czy posiada ono pełną dokumentację – wyliczała. – Od wielu lat premiujemy zadania jednoroczne – dodała.



Wsparcie z programu otrzymają wszystkie samorządy, które złożyły wniosek. Powstanie dzięki temu niemal 175 km dróg. Większość zadań jest już w trakcie realizacji. Więcej poniżej.