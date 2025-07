Kuratorium prześwietli obozy harcerskie w regionie po tragicznej śmierci 15-latka w Wielkopolsce

Do zatrucia doszło w niedzielny wieczór (27 lipca) na letnim obozie strażackim w Pile w powiecie tucholskim. 11 dzieci w wieku od 12 do 16 lat trafiło do szpitala… Czytaj dalej »

– Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i młodzieży wypoczywających na koloniach i obozach, w szczególności harcerskich jest dla nas priorytetem – mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. – Nasi wizytatorzy regularnie kontrolują różne formy wypoczynku. W tej chwili, po spotkaniu z panią minister edukacji, pani kurator wystosowała komunikat do wszystkich wizytatorów, prosząc w nim, żeby skierowali kontrole właśnie w stronę obozów harcerskich. W naszym województwie mamy ich 24. Chcemy skontrolować wszystkie – dodaje Podgórska. Podczas kontroli wizytatorom będą towarzyszyć przedstawiciele służb, m.in. policji i leśnicy. – Skontrolujemy kwalifikacje wychowawców i kierowników. Przypomnimy o wszystkich zasadach bezpieczeństwa, również tych związanych z wyborem zadań, aktywności dla dzieci i młodzieży. Kuratorium i służby będą interweniować także przy okazji alertów pogodowych. Obecnie z tego powodu nie było konieczności zamykania, czy przenoszenia obozowisk w naszym regionie. – Mamy drugi stopień alertu. Natomiast w przypadku podwyższenia do trzeciego stopnia, każdy obóz zostanie przeniesiony do wcześniej wskazanego miejsca – podkreśliła Podgórska.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.