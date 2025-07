Jarmark Rarytasów w Toruniu. Sprawdziliśmy, co można było kupić

2025-07-28, 07:50 Robert Duliński / Redakcja

Na takie rzeczy można było natrafić na Jarmarku Rarytasów w Toruniu. / Fot. Robert Duliński

Lokalni wystawcy i rzemieślnicy mogli w niedzielę zaprezentować i sprzedać swoje wyroby. Oprócz oferty producentów produktów spożywczych, można było znaleźć także barwne stoiska twórców domowego rękodzieła.

- Jarmark Rarytasów i Jarmark Podgórski mają za zadanie przybliżyć ludziom to, co dobre, co nie jest marketowe. Zarówno żywność, jak i wszystkie inne rzeczy, które można u nas dostać, to hand made - mówi Marta Galicz z Osiedlowego Koła Gospodyń „Podgórzanki”, współorganizatorka jarmarku. - Chcemy zachęcić do wybierania tego, co lokalne i swojskie.



Na straganach można było trafić na miód z prywatnej pasieki lub olej tłoczony metodą domową. Były też bardziej nietypowe stoiska. - Tworzę personalizowane dywany metodą tuftingu. Ale nie tylko. W ofercie mam również personalizowane podkładki pod kubki i inne „różności z włóczki" - opowiada jedna z wystawczyń.



Więcej w relacji poniżej.