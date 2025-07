Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnymi opadami deszczu i burzami w regionie

2025-07-27, 09:24 Redakcja

Synoptyk IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu, gradu i porywy wiatru/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed opadami deszczu i burzami na terenie wielu powiatów kujawsko-pomorskiego. Synoptycy oszacowali prawdopodobieństwo zjawiska na 80 procent.

Drugi stopień zagrożenia będzie obowiązywał na terenie powiatu: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, Torunia, toruńskiego, wąbrzeskiego i żnińskiego.



W tych regionach ostrzeżenie jest ważne od niedzieli (27 lipca) od godz. 14:00 do poniedziałku (28 lipca) do godz. 20:00.



Ten sam stopień zagrożenia ogłoszono w powiecie: lipnowskim, radziejowskim, rypińskim, Włocławku i we włocławskim. Z tą różnicą, że burze i opady mają pojawić się wcześniej: od godz. 11:00 w niedzielę do godz. 14:00 w poniedziałek.



– Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad – można wyczytać w komunikacie IMGW.