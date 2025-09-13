Meteorolodzy ostrzegają: burze i silny deszcz w kilku powiatach regionu
W sobotę (13 września) na wschodzie i częściowo na północy województwa mogą pojawić się silne opady deszczu. Mogą im towarzyszyć burze z porywami wiatru do 60 km/h.
Wydane ostrzeżenie dotyczy powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, rypińskiego, wąbrzeskiego oraz Włocławka i powiatu włocławskiego. Synoptycy oszacowali prawdopodobieństwo na 80 procent, a ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13:00 do 21:00.