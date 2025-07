Czekamy na burze i opady deszczu, poziom wód można wzrosnąć. Jest apel wojewody!

2025-07-08, 18:15 Polska Agencja Prasowa

Wojewoda zalecił poinformowanie organizatorów kolonii, półkolonii i obozów młodzieżowych o możliwych warunkach pogodowych/fot. mg

Wojewoda Michał Sztybel we wtorek zwrócił się do samorządów o wdrożenie procedur w związku prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i możliwością wzrostu poziomu wód w najbliższych dniach. Działania mają zapobiegać ewentualnym sytuacjom kryzysowym.

Zalecenia wojewody obejmują m.in.: zapewnienie pełnej dyspozycyjności i obsady w komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, sprawdzenia odpływów i studzienek przyjmujących opady, poinformowanie organizatorów kolonii, półkolonii i obozów młodzieżowych o możliwych warunkach pogodowych oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa i przygotowania do ewentualnych ewakuacji, zagwarantowanie pełnego dostępu do magazynów OC.



Działania mają charakter zapobiegawczy

We wtorek odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem wicewojewody Piotra Hemmerlinga, na którym omówiono bieżącą sytuację.



W wydanym komunikacie podkreślono, że wszystkie działania w związku z sytuacją meteorologiczną mają charakter zapobiegawczy, rutynowy i służą ograniczeniu skutków potencjalnych zjawisk pogodowych. Zapewniono, że służby pozostają w gotowości, a niezbędne działania o charakterze prewencyjnym zostały wdrożone, wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe funkcjonują w trybie całodobowym. Dodatkowo Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum powiadamiania Ratunkowego monitorują sytuację i są w kontakcie ze służbami.



Ostrzeżenia hydrologiczne

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego jest kontakcie z zarządcą tamy we Włocławku.



Burze i opady deszczu mogą wystąpić na terenie większości powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia obowiązują do czwartku, szczególnie dla lewobrzeżnych dopływów Wisły. W związku z opadami, możliwe są wzrosty poziomu wód, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.