„Przemijanie zaczyna się dużo wcześniej”. Wystawa „Bill Viola. Wizje czasu” w Toruniu

2025-07-26, 12:45 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Wystawa „Bill Viola. Wizje czasu” będzie prezentowana do końca roku/fot: torun.pl, Wojtek Szabelski

„Bill Viola. Wizje czasu” to najnowsza wystawa prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej oraz siedzibie Fundacji Tumult w Toruniu. To prezentacja dorobku jednego z pierwszych twórców sztuki współczesnej, którzy sięgnęli po techniki video.

Wypracował swój własny styl tworzenia instalacji komponowanych przy pomocy ruchomych obrazów. Oparty na głębokich studiach filozoficznych i analizach dzieł dawnych mistrzów malarstwa.



On się odwołuje do filozofii, która mówi o tym, że śmierć niekoniecznie jest końcem, być może śmierć jest początkiem. Prace dobrze na nas działają w takim czasie, kiedy wszyscy jesteśmy trochę przebodźcowani, mamy dużo obrazów dookoła. Eksponaty uświadamiają nam, że to życie nie jest proste, nie składa się tylko z początku i końca. Przemijanie nie zaczyna się w momencie, kiedy mamy 60 czy 70 lat, a dużo wcześniej – podkreślała Anna Kompanowska, dyrektor CSW.



Wystawa „Bill Viola. Wizje czasu” w Centrum Sztuki Współczesnej oraz siedzibie Fundacji Tumult w Toruniu prezentowana będzie do końca roku.



Więcej w rozmowie Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek z Anną Kompanowską.