Pożar mieszkania w Świeciu. Z bloku ewakuowało się 28 osób!

2025-07-26, 07:24 Robert Duliński/Redakcja

W chwili wybuchu pożaru mieszkanie przy ul. Kościuszki było puste

Do pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę (25-26 lipca) o godz. 1:39. Ogień pojawił się w mieszkaniu na trzecim piętrze przy ul. Kościuszki.

Lokal był pusty. Z bloku ewakuowało się 28 osób.



– Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty oddechowe, podali jeden prąd wody w natarciu do palącego się mieszkania. Jednocześnie kontynuowana była dalsza ewakuacja mieszkańców, łącznie ewakuowało się 28 osób. Drak osób poszkodowanych. Po ugaszeniu pożaru mieszkanie zostało przewietrzone i sprawdzone kamerą termowizyjną, a miejsce zdarzenia przekazano przedstawicielowi obiektu – mówił młodszy kapitan Krystian Kaczmarek z PSP w Świeciu.



– Do czasu powrotu do mieszkań zalecono sprawdzenie obiektu przez nadzór budowlany. O godzinie 6:59 zakończono działania. W nich wzięło udział brało pięć zastępów straży pożarnej. Mieszkanie na ostatniej kondygnacji zostało całkowicie zniszczone – dodał.



Mieszkańcy klatki, w której usytuowane było mieszkanie objęte pożarem, na chwilę obecną nie mogą wrócić do swoich lokali. Znaleźli schronienie u swoich rodzin i znajomych. O tym, kiedy będą mogli wejść do swoich mieszkań, zdecyduje przeprowadzona kontrola nadzoru budowlanego.