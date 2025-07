Toruńska Fundacja Verda chce pomóc dzieciom z Ugandy. Ruszyła zbiórka

2025-07-13, 11:02 Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja

Renata Lesner-Szwarc stara się zorganizować pomoc dla dzieci w Ugandzie. / Fot. Nadesłana

Pieniądze są zbierane m.in. aby młode dziewczynki mogły kontynuować swoją naukę.

Akcją koordynuje Renata Lesner-Szwarc z Fundacji Verda. Wcześniej zawiozła na miejsce uszyte przez torunianki wielorazowe materiały higieniczne, a także podarunki od przedszkolaków dla ich rówieśników.



Gdy była na miejscu, rozmawiała z nastolatkami. Dowiedziała się, że część z nich nie będzie mogła dalej się uczyć, bo rodziców na to nie stać. Wówczas w wieku 14-16 lat będą musiały wyjść za mąż.



- W szkole nieprywatnej czesne wynosi czasami 200 zł na trzy miesiące. Nie jest to duży wydatek. Mnie samej udało się wysłać jedną dziewczynkę do szkoły z internatem - opowiada Renata Lesner-Szwarc. - Będąc pod dobrą opieką nie wracają do domu, gdzie muszą zajmować się np. młodszym rodzeństwem.



Link do zbiórki TUTAJ.





