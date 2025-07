Krzysztof Stanowski bez medalu. „Kwota zebrana dla Ignasia to efekt wysiłku setek osób”

O przyznanie Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego Krzysztofowi Stanowskiemu wnioskował radny Marcin Wroński. Jego zdaniem byłoby to godne podziękowanie za ogłoszenie zbiórki dla chorego Ignasia z Jacewa pod Inowrocławiem podczas telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta. Dodajmy, że dzięki ostatniej zbiórce na Kanale Zero udało się zebrać całą sumę 16 milionów złotych, dzięki którym Ignaś wyjedzie na leczenie do Stanów Zjednoczonych. Zarząd Powiatu odrzucił jednak propozycję radnego. - Zebrana kwota była efektem ogromnego wysiłku i solidarności setek osób prywatnych, rodzin, społeczników, organizacji, instytucji, które przez wiele miesięcy wspierały tę inicjatywę - mówi Artur Kisielewicz, rzecznik prasowy inowrocławskiego starostwa. - Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, podejmując swoje stanowisko, kierował się zasadą sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich zaangażowanych w akcję pomocy chłopcu. Chociaż gest pana Stanowskiego jest wartościowy, nie możemy pomijać faktu, że setki osób działały z pełnym oddaniem na długo przed jego wystąpieniem - dodaje. Według Zarządu Powiatu przyznanie Honorowego Medalu jednej wybranej osobie mogłoby zostać odczytane jako pominięcie lub deprecjonowanie pozostałych osób.

