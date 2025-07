Krakowscy eksperci mają poprawić bezpieczeństwo na drogach w Toruniu. Podpisano porozumienie

2025-07-13, 09:31 Michał Zaręba/Redakcja

Władze Torunia podpisały porozumienie z Politechniką Krakowską/fot: Sławomir Kowalski, licencja: CC BY-NC 4.0

Eksperci z Politechniki Krakowskiej pomogą Toruniowi poprawiać bezpieczeństwo na drogach. Porozumienie, które podpisali władze miasta z uczelnią, dotyczy też funkcjonowania transportu publicznego.

– Wszystkie decyzje, które będziemy podejmować w zakresie komunikacji i publicznej, ale tak samo całej sieci drogowej, chcemy oprzeć na wiedzy, a nie na przeczuciach i odczuciach. Toruń jest miastem, w którym nie mamy takich problemów, jak w dużych aglomeracjach z potokami ruchu, aczkolwiek te spiętrzenia szczytowe występują i widzimy wiele miejsc do poprawy w obszarze miasta, przede wszystkim płynności ruchu, a z drugiej do poprawy bezpieczeństwa. Też zdarzają się różne kolizje, czy też czasami nawet niestety wypadki śmiertelne – mówił Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta Torunia.



– To kwestie złożenia wspólnej pracy nad wnioskami, które będą miały na celu pozyskanie funduszy krajowych i europejskich na rzecz rozwoju miasta infrastruktury transportowej i tego, co związane jest bezpośrednio z miastem i jego funkcjonowaniem. Też wymiana i konsultacje w zakresie realizacji różnych tematyki badawczej i lokalnych problemów, które są na terenie miasta. Cała współpraca przy przeprowadzeniu badań – dodał prof. Jacek Chmielewski z Katedry Systemów Transportowych i Logistycznych Politechniki Krakowskiej.