Pozostałości drewnianego mostu w Toruniu? Wisła odkryła kolejne karty historii [zdjęcia]

2025-07-11, 12:26 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Pale na brzegu Wisły w Toruniu mogą być pozostałościami po drewnianym moście/fot: Adriana Andrzejewska-Kuras

Czy wystające z Wisły pale to pozostałości po dawnym drewnianym moście w Toruniu? Za tą hipotezą przemawia fakt, że pozostałości znajdują się na wysokości bramy mostowej.

W tym roku Wisła, która ma bardzo niski stan, odkryła ich wyjątkowo dużo, m.in. także elementy charakterystyczne dla mostów.



– Pierwszy raz nam się odsłoniły poprzeczne belki, które mogły tworzyć sam pomost. One mają charakterystyczne żłobienia. Wyszły dwie izbice. To są belki wbite poziomo do rozbijania kry, dobrze byłoby się dowiedzieć, czy to jest most albo wykluczyć, czy to nie jest też nabrzeże partaczy – rzemieślników, którzy byli poza cechowymi rzemieślnikami w Toruniu i byli „wypędzani” przez Radę Miasta na Kępę Bazarową. W Toruniu mamy światowej klasy ekspertów od dendochronologii, to są super fachowcy, żeby mogli to drzewo przebadać – opowiadał Przemek Wołoszyk, toruński przewodnik.



– Jesteśmy urzędem, w którego kompetencjach pozostaje ochrona zabytków. Natomiast tym reliktom pod wodą nic złego się nie dzieje. Jest to temat niewątpliwie ciekawy dla badaczy. Chętnie podejmiemy ten temat, chociażby z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Natomiast nie dysponuję środkami na badania, których efektem będzie jedynie poszerzenie wiedzy. Mam środki na badania o charakterze konserwatorskim, ratowniczym – dodała Izabela Brzostowska, kujawska-pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.



Toruński most był drugim po Krakowie stałym mostem na Wiśle. Został zbudowany około 1500 roku. Był siedem razy niszczony i odbudowywany. Miał ruchome przęsła, co umożliwiało żeglugę.