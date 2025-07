Anioły na ul. Szczytnej i Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Nowe figurki odsłonięte

2025-07-11, 20:17 Monika Kaczyńska/Redakcja

Anioł-flisak na Bulwarze Fildelfijskim/fot. Monika Kaczyńska

Figurki aniołów zobaczymy w dwóch kolejnych miejscach w Toruniu -pojawiły się w ramach projektu „Śladem toruńskich aniołów”. Mają upiększać miasto i być atrakcją turystyczną.

Pierwszy z nowych aniołów mieści się przy lokalu Jan Olbracht na ul. Szczytnej. – Jest specyficzny, bo nawiązuje do tradycji browarniczych XIII-wiecznego Torunia – siedzi na beczce. Z tyłu inskrypcja – „Nic co ludzkie, nie jest nam obce” – opisuje prezydent Torunia Paweł Gulewski. Z kolei anioł na Bulwarze Filadelfijskim trzyma wiosło – to nawiązanie to tradycji flisaczych miasta.



– Zasada jest prosta – to przedsiębiorcy zgłaszają się po to, aby takie figurki fundować, ale też instalować w pobliżu ich działalności – mówi włodarz.



– Mamy już ok. 30 zgłoszeń przedsiębiorców, którzy chcą ufundować kolejne anioły, Miasto też ufunduje kilka z nich. Będą się pojawiały w różnych nieoczywistych czasami miejscach, takich, do których turysta nie zawsze dociera, miejscach pomijanych, ale z ciekawą historią – opowiada Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. – Mogę zdradzić, że to nie tylko Starówka, ale też jej obrzeża, a są już pomysły, żeby te anioły lądowały też w innych dzielnicach – dodaje.



Łącznie anioły są już trzy – pierwszego odsłonięto w maju przy Ratuszu Staromiejskim. Więcej poniżej.