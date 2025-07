Toruń nie tylko piernikami, ale i aniołami stoi. Nowe murale na osiedlach

Kradzione - od deszczu do deszczu - takie są tegoroczne żniwa. Rolnicy wykorzystują każde okno pogodowe, by wyjechać w pole. Czytaj dalej »

Obowiązkowe kaski dla użytkowników rowerów i hulajnóg do 16. roku życia - to zmiana, która ma wejść w życie jesienią. Czytaj dalej »

Ostatnia z prac powstaje na osiedlu Na Skarpie, na części elewacji parkingu Park&Ride przy ul. Olimpijskiej. Jej autorem jest Biosme Brocki. – Tutaj zostanie uwieczniona bardzo pozytywna postać w formie aniołka. Cała dzielnica skąpana w zieleni sprawiła, że odbiłem troszeczkę od swojej mroczniejszej kolorystyki, stosując – wydaje mi się – sympatyczną w odbiorze, komiksową – opowiada. – Projekt polegał na tym, żeby wskazać, z czym kojarzy się Toruń – nie tylko z piernikami, ale też z aniołem, toruńskim aniołem – tłumaczy Piotr Drozdowski z Fundacji Art Connections. – Chcieliśmy też wyjść z centrum Torunia do dzielnic, do osób, które spędzają swój wolny czas właśnie najbliżej miejsca zamieszkania, miejsca, gdzie robią zakupy… Mieszkańcy dzięki artystom mogli się trochę tego miasta uczyć – ocenia. Równolegle Toruńska Orkiestra Improwizowana (TOI) pod kierownictwem Macieja Karmińskiego przygotowała muzyczne interpretacje murali. Finał projektu „Łopot – anielskie murale w dzielnicach” zaplanowano na piątek. W programie jest rowerowy przejazd trasą pięciu murali wraz z oprowadzaniem – początek o godz. 17:00 na Targowisku – ul. Mickiewicza (Bydgoskie Przedmieście). Projekt finansowo wsparł Urząd Miasta. Więcej poniżej.

