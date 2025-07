Na rozbudowę potrzeba 300 mln zł. Centrum Onkologii ponownie wnioskuje o dotację

2025-07-08, 14:04 Damian Klich/Redakcja

Centrum Onkologii w Bydgoszczy/fot. Darpaw - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Bydgoskie Centrum Onkologii po raz drugi stara się o 300 mln zł dofinansowania na rozbudowę szpitala. Pierwszy konkurs organizowany przez Ministerstwo Zdrowia został anulowany.

Rozbudowa placówki to paląca potrzeba, ponieważ chorych na raka z roku na rok przybywa. Około 1,5 tysiąca pacjentów – tyle osób obsługuje Centrum Onkologii w Bydgoszczy w ciągu zaledwie jednego dnia. – Dlatego efektów tego konkursu potrzebujemy jak powietrza – mówi dyrektor Centrum Onkologii profesor Janusz Kowalewski. Co może powstać dzięki tym pieniądzom?



– Nowoczesny budynek, pięciokondygnacyjny, który będzie stał po południowej stronie naszego szpitala, będzie w łączności z budynkiem głównym. Tam będą dwa oddziały łóżkowe, na 108 łóżek, będą nowoczesne pracownie cytostatyczne, czyli pracownie, w których będą wytwarzane leki stosowanie u tych pacjentów, i duże ambulatorium chemioterapii, czyli miejsce, w którym pacjenci w sposób ambulatoryjny będą mogli otrzymywać te leki – wyjaśnia prof. Kowalewski. – Następna inwestycja to modernizacja budynku głównego – dodaje.



Cały koszt inwestycji to 450 milionów złotych. Jeśli szpital otrzyma dofinansowanie, to 90 milionów wyłoży ze środków własnych i 60 milionów otrzyma z budżetu województwa.