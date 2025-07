Promocja oficerska wróciła do Torunia! 26 żołnierzy awansowanych po kursie

Gwar foodhall został zamknięty - poinformował w social mediach operator bydgoskiej Hali Targowej. Co teraz będzie z obiektem należącym do Miasta? Czytaj dalej »

– To jest dla mnie taka wisienka na torcie – po wszystkich kursach, przez które dość długo muszę być poza domem – i myślę, że kolejne drzwi, które dadzą mi kolejne możliwości rozwoju – mówi jedna z awansowanych. – Jest to uwieńczenie mojej dotychczasowej kariery. Przychodząc na kurs oficerski, przyświecał mi jeden cel – chęć rozwoju i ten rozwój nastąpił, że czego jestem bardzo dumny, zadowolony. Dewiza Wojsk Lądowych, której byłem słuchaczem przez poprzednie sześć miesięcy, głosi „Per aspera ad astra”, czyli „przez ciernie do gwiazd” – i ta dewiza oddaje bardzo dobrze drogę, którą przebyliśmy – komentuje inny podporucznik. Promocje oficerskie otrzymało 26 żołnierzy, którzy kształcili się w Akademii Wojsk Lądowych i w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

