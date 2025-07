Będą szkolić „rakietowców” z kraju i zagranicy. W Toruniu otwarto Himars Academy

2025-07-05, 18:04 Monika Kaczyńska/Redakcja

Himars to wyrzutnie rakietowe produkcji amerykańskiej/fot.csaiu.wp.mil.pl

To jeden z najnowocześniejszych w polskich Siłach Zbrojnych obiekt szkoleniowy - w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu otwarto Ośrodek Szkolenia Rakietowego Himars Academy.

Himars to wyrzutnie rakietowe produkcji amerykańskiej. – Ośrodek obecnie jest dedykowany szkoleniu naszych rodzimych „rakietowców”, ale już od przyszłego roku będziemy się otwierać też na sojuszników i realizować szkolenie międzynarodowe - mówi gen. bryg. Grzegorz Potrzuski, szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.



- Kolejnym elementem będzie przeformowanie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii – dojdzie do tego 1 października. To kolejny krok, który zbliża nas do odtworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema – dodaje.