Dawid W., szef gangu narkotykowego z regionu, zatrzymany w Danii! Był poszukiwany ENA

2025-07-02, 11:05 Tatiana Adonis/Redakcja

Mężczyzna ma zostać doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis, archiwum

Poszukiwany od prawie pół roku szef rozbitego w naszym regionie gangu narkotykowego zatrzymany w Danii – dowiedziało się Polskie Radio PiK. Mężczyzna wpadł, bo popełnił tam wykroczenie.

Dawid W. zbiegł do Danii po policyjnej akcji, której celem było zatrzymanie członków jego grupy. Wówczas 25-latek wymknął się śledczym, podczas ucieczki niemal potrącił jednego z policjantów.



Był poszukiwany od lutego. W maju wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. – Okazał się skuteczny, Dawid W. został zatrzymany. Z naszych informacji wynika, że najprawdopodobniej to zatrzymanie miało charakter przypadkowy – podejrzany został zatrzymany przez policję przy okazji popełnienia wykroczenia. Został sprawdzony w systemach i okazało się, że jest poszukiwany do naszej sprawy, już formalnie został zatrzymany i doprowadzony do sądu w Danii – mówi prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.



Dodaje, że po stronie duńskiej trwają teraz procedury związane z wydaniem i przetransportowaniem Dawida W. do Polski. – Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni podejrzany zostanie przetransportowany do Polski, a następnie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, ponieważ tutaj czekają na niego zarzuty, musi być przesłuchany do sprawy. Wówczas prokurator podejmie decyzję co do jego dalszych losów – wyjaśnia rzeczniczka.



Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszało czterech członków gangu. Do jego rozbicia doszło na początku lutego. Policjanci z Bydgoszczy i Świecia uderzyli wówczas w kilku miejscowościach jednocześnie. W Wielkim Konopacie zlikwidowali laboratorium, a w miejscowości Stary Jasiniec magazyn nielegalnych środków. W sumie przejęli ponad 250 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około 12 mln zł i zatrzymali czterech mężczyzn.