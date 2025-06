W sobotę inaugurujemy „Lato w rytmie PiK-a"! W wakacje odwiedzimy siedem miejscowości

2025-06-03, 13:17 Redakcja

Gwiazdą pierwszego koncertu będzie Krystyna Giżowska/fot. materiały promocyjne

W sobotę (7 czerwca) Polskie Radio PiK rozpoczyna letnią trasę koncertową, pt. „Lato w rytmie PiK-a”, która potrwa aż do końca sierpnia. Spotkania ze Słuchaczami zaczynamy od Świecia nad Osą.

W wybranych miejscowościach Pomorza i Kujaw przez całe wakacje odbywać się będą plenerowe koncerty i wydarzenia pod marką Polskiego Radia PiK, prowadzone przez naszego dziennikarza – Dariusza Grossa. Słuchacze znają go chociażby z pasma porannego („Zawsze dzień dobry”) i z audycji muzycznych - oprócz „Listy Przebojów" są to także: „Polskie granie”’, „Przebojowa godzina” , „Koncertowe Radio PiK” i „GraMy z Wami”.



Do każdej z miejscowości pojedzie nasz wóz transmisyjny. Będą rozmowy, relacje na żywo, pozdrowienia, konkursy, gadżety - w tym największy z nich: słonik sPiKer.



W pierwszą sobotę czerwca zapraszamy do Świecia nad Osą! Startujemy od 16:30 – czeka Was wieczór pełen atrakcji, a przede wszystkim: Koncert Krystyny Giżowskiej! Niezapomniane przeboje, wyjątkowa atmosfera i wspólna zabawa, a ponadto:

Strefa Malucha,

Strefa gastronomiczna,

Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich,

Symulator dachowania – WORD,

Pokazy Służb Mundurowych,

Przejażdżki bryczką,

Konkursy z nagrodami,

DJ i zabawa taneczna do północy!



Zapraszamy!