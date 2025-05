Działają społecznie w różnych dziedzinach. Pozarządówki prezentowały się na Wyspie Młyńskiej

2025-05-31, 20:37 Damian Klich/Redakcja

Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych – NGO FEST/fot. Damian Klich

Ponad 50 organizacji, stowarzyszeń i fundacji w jednym miejscu. Na Wyspie Młyńskiej odbył się Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych – NGO FEST.

Jaki jest cel wydarzenia? – NGO-sy pokazują, co robią, do czego potrzebują wolontariuszy, czym się na co dzień zajmują, jak bardzo nam pomagają w codziennym życiu. Wystarczy się rozejrzeć – masa atrakcji dla dorosłych, dla dzieci – podkreśliła Dorota Glaza, dyrektor Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.



Jedną z prezentujących się organizacji był bydgoski oddział Polskiego Związku Krótkofalowców. – Zajmujemy się głównie techniką, nauką, łącznością, a przy okazji zarażamy naszym hobby innych i pomagamy innym zdobywać umiejętności, zdobywać uprawnienia – wyjaśniał Grzegorz Kłosowski. – Z pewnością początki pracy na radiostacji oswajają nas z mikrofonem, to jest potem przydatne – można zostać reporterem – dodał.



– Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, zwłaszcza dla osób, które szukają kontaktu z różnego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami – można znaleźć wszystko w jednym miejscu, ale oprócz tego jest bardzo dużo atrakcji dla rodzin z dziećmi – skomentowała jedna z uczestniczek.



Mieszkańcy, którzy przyszli na wyspę, mogli skorzystać między innymi z warsztatów kreatywnych. Impreza zakończyła się o godzinie 18:00. A nieopodal, na Starym Rynku, odbył się Bydgoski Dzień Dziecka połączony z Drzwiami Otwartymi Ratusza.