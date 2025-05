W Lnianie paliła się szkoła – ewakuowano uczniów. Scenariusz ćwiczeń lokalnych służb [zdjęcia, wideo]

– Osoba koordynująca ewakuację sprawdza, czy wszyscy wyszli bezpiecznie, czy stan klas jest właściwy z ustaleniami nauczycieli. Tak, żebyśmy jako służby, które dotrzemy na miejsce, wiedzieli, czy wszyscy są bezpieczni, czy jeszcze musimy kogoś poszukiwać gdzieś wewnątrz szkoły, czy ktoś nie został gdzieś w toalecie, bądź nie schował się w klasie – opisał st. bryg. Paweł Puchowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. – Jest to trochę stresujące i straszne, nie ukrywa tego. Choć mogliby tak częściej ćwiczyć – mówiła jedna z uczennic. Inni zwrócili uwagę, że takiej formy ewakuacji jeszcze nie było. – Udało się, choć są pewne rzeczy do poprawy. Za chwilę będziemy to omawiać. Tak, żeby w przypadku prawdziwego zagrożenia wszystko było na 100 procent, albo i lepiej. Wiemy, że jedno z wyjść ewakuacyjnych, które powinno być w pierwszej kolejności otwarte, czekało dość długo. Tylko nasze pełne przygotowanie spowoduje, że ktoś nie ucierpi – dodał Paweł Knapik, starosta powiatu świeckiego.

