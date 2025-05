19-latek z Grudziądza strzelał do nastolatki z broni gazowej na kulki. Grożą mu trzy lata więzienia

2025-05-23, 14:51 Redakcja

Policjanci zabezpieczyli broń gazową 19-latka/fot: KMP w Grudziądzu

Policjanci z Grudziądza zatrzymali 19-latka podejrzanego o strzelanie z broni gazowej na kulki do osoby na chodniku. Funkcjonariusze zabezpieczyli broń, z której najprawdopodobniej padł strzał. Nastolatek został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz opuszczania kraju.

– W środę (21 maja), tuż przed godziną 11:00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu został powiadomiony o incydencie, który miał miejsce na ulicy Marcinkowskiego. Nieznana osoba miała strzelić z broni na kulki do 16-letniej uczennicy pobliskiego liceum. Natychmiast sprawą zajęli się funkcjonariusze. Podjęli w tej sprawie interwencję i wstępnie ustalili, że do zdarzenia doszło godzinę wcześniej – opisał asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



Pokrzywdzona grudziądzanka szła do szkoły na zajęcia. W pewnym momencie poczuła silne uderzenie w nogę. Okazało się, że została uderzona plastikową kulką w udo. Zatrzymano 19-letniego grudziądzanina, który mógł być sprawca tego czynu. W wyniku przeszukania mieszkania, w którym przebywał podejrzany, policjanci zabezpieczyli krótką broń gazową wraz z amunicją w postaci kulek.



W czwartek (22 maja) mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbek na zdrowiu, za co grozi kara nawet do trzech lat więzienia. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy wobec mężczyzny zastosowano zakaz zbliżania się i kontaktowania z poszkodowaną, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny.