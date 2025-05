Doceniają pracodawców osób niepełnosprawnych. Konkurs „Lodołamacze” rozpoczęty

2025-05-22, 21:00 Damian Klich/Redakcja

Konferencja na temat Konkursu „Lodołamacze” w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim/fot. Damian Klich Konferencja na temat Konkursu „Lodołamacze” w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim/fot. Damian Klich

Od 20 lat nagradzają tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne – rozpoczął się regionalny etap Konkursu „Lodołamacze”. Wydarzenie promuje pracodawców, instytucje i osoby wspierające niepełnosprawnych. W tym roku pojawiły się nowe kategorie.

– Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia – mówi Magdalena Słonecka-Kuich, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Zgłaszać się można za pośrednictwem strony internetowej www.lodolamaczeinfo.pl – są formularze zgłoszeniowe i formularze nominacji, tzn. instytucje publiczne, ale też osoby fizyczne mogą zgłaszać, nominować takich pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, instytucje, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dziennikarzy zajmujących się tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych – więc kategorii jest naprawdę sporo, praktycznie każdy może wziąć udział w tym konkursie – każdy, dla kogo tematyka zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest ważna – tłumaczy.



Piotr Holka, laureat „Lodołamaczy”, zatrudnia ponad 70 osób niepełnosprawnych. – Osoby niepełnosprawne to nie są ludzie, którzy nie są sprawni w sensie prac na produkcji czy w usługach – są to ludzie, którzy mają wykształcenie, duże umiejętności, potrafią zdobywać wyższe umiejętności, kształcą się, są zaangażowani. Jeżeli stworzy im się środowisko pracy, które da im dużo satysfakcji, i widzą z tego korzyść, nie tylko finansową, ale także potrzebę samorealizacji, to można z takimi osobami fajnie współpracować – mówi.



W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyły się warsztaty obywatelsko–kreatywne dla osób niepełnosprawnych.