XX edycja konkursu Lodołamacze. Wśród laureatów regionalnego etapu jest zakład z Drzonowa
Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie jako jedyny z naszego województwa znalazł się w gronie laureatów Etapu Regionalnego XX edycji konkursu Lodołamacze. Obejmował on cztery województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
ZAZ z Drzonowa zajął trzecie miejsce w kategorii „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa”. Placówka działa w gminie Lisewo, aktualnie zatrudnia 63 pracowników, w tym 47 osób z niepełnosprawnością – 25 osób o znacznym i 22 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Zakład specjalizuje się w produkcji kartonu. Świadczy też usługi gastronomiczne, hotelarskie i cateringowe, prowadząc ośrodek turystyczno-wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie.
W konkursie „Lodołamacze” wyróżniane są instytucje, firmy i osoby, których celem jest eliminowanie barier społecznych, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.