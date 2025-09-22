XX edycja konkursu Lodołamacze. Wśród laureatów regionalnego etapu jest zakład z Drzonowa

2025-09-22, 17:05 Maciej Wilkowski/Redakcja

XX Regionalna Gala Lodołamacze 2025 odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego/fot.: wzp.pl

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie jako jedyny z naszego województwa znalazł się w gronie laureatów Etapu Regionalnego XX edycji konkursu Lodołamacze. Obejmował on cztery województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

ZAZ z Drzonowa zajął trzecie miejsce w kategorii „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa”. Placówka działa w gminie Lisewo, aktualnie zatrudnia 63 pracowników, w tym 47 osób z niepełnosprawnością – 25 osób o znacznym i 22 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.



Zakład specjalizuje się w produkcji kartonu. Świadczy też usługi gastronomiczne, hotelarskie i cateringowe, prowadząc ośrodek turystyczno-wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie.



W konkursie „Lodołamacze” wyróżniane są instytucje, firmy i osoby, których celem jest eliminowanie barier społecznych, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.