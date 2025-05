Proces czarownicy w bydgoskim sądzie! Po zmroku będzie można zajrzeć na salę rozpraw

2025-05-23, 07:50 Tatiana Adonis / Redakcja

Symulowany proces Lady Makbet w bydgoskim sądzie, z udziałem uczniów II LO/fot. Izabela Langner, Archiwum

W Sądzie Rejonowym odtworzony zostanie proces bydgoszczanki oskarżonej o czary. Wydarzenie odbędzie się w ramach Festiwalu Rozpraw Sądowych i Nocy Otwartych Sądów.

Okazją do ich zorganizowania jest, przypadający 23 maja, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. W piątkowy wieczór (23.05) prawie 70 sądów w całej Polsce otworzy swoje drzwi dla mieszkańców.



W Europie najwięcej procesów o czary odbywało się między XV a XVII wiekiem. W tamtych czasach nie było ich zbyt wiele. Specjalizował się w nich za to pobliski Fordon. - Wożono do niego mieszkanki regionu, w szczególności z Niemcza, Żołędowa i Jastrzębia. To nie były czarownice, tylko takie same kobiety jak my, niesłusznie posądzane o konszachty z diabłem. Często były to ofiary pomówień - mówią organizatorzy.



W piątkowe popołudnie odtworzony zostanie prawdziwy proces bydgoszczanki uznanej za czarownicę. Udało się dotrzeć do protokołu rozprawy pani Justyny, która jest bohaterka tego procesu. Oskarżono ją o czary i przykładnie ukarano.



W Kujawsko-Pomorskiem w Noc Otwartych Sądów włączają się także sądy w Toruniu i we Włocławku. W programie m.in. zwiedzanie budynków sądowych i symulacje rozpraw. Wydarzenia są otwarte dla publiczności, ale obowiązują zapisy.



Więcej szczegółów pod linkami poniżej:

Festiwal Rozpraw Sądowych i Noc Otwartych Sądów w Bydgoszczy

Noc Otwartych Sądów w Toruniu

Noc Otwartych Sądów we Włocławku