Sławomir Mentzen zaprezentował deklarację, którą chce dać do podpisania obu kandydatom

Brak nowych podatków, niewysyłanie polskich żołnierzy na Ukrainę czy brak zgody na wstąpienie tego kraju do NATO – m.in. takie punkty znalazły się w deklaracji zaprezentowanej przez Sławomira Mentzena, którą poseł Konfederacji chce dać do podpisania Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu.

Menzten, który jako kandydat Konfederacji zajął w niedzielnej I turze wyborów prezydenckich trzecie miejsce (14,81 proc. głosów), miał we wtorek wypowiedzieć się w sprawie drugiej tury, w której 1 czerwca zmierzą się kandydat KO i kandydat popierany przez PiS.



Ochrona gotówki i swoboda wyrażania poglądów

Polityk Konfederacji zaprosił Trzaskowskiego i Nawrockiego do rozmowy na jego kanale na platformie Youtube. Podczas wtorkowej konferencji prasowej zaprezentował ośmiopunktową deklarację, którą chce dać do podpisania obu kandydatom na prezydenta. Na tej podstawie jego zwolennicy – jak mówił – będą mogli wyrobić sobie zdanie ws. ewentualnego poparcia w II turze wyborów.



Pierwszy punkt deklaracji dotyczy braku zgody na wprowadzanie nowych podatków, drugi – wiąże się z ochroną gotówki. Trzeci to gwarancja możliwości swobodnego wyrażania swoich poglądów. –Niestety w Europie Zachodniej mamy coraz silniejszy trend do wprowadzania cenzury, do kneblowania ludziom ust, do zabraniania wyrażania im poglądów – powiedział Mentzen. Podał przykład ustawy o mowie nienawiści dodając, że „całe szczęście, że prezydent Andrzej Duda nie podpisał tej ustawy”.



Przeciwko Ukrainie w NATO

Dwa kolejne punkty to sprzeciw dla wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz wstąpienia tego kraju do NATO. Następny punkt dotyczy nieutrudniania Polakom dostępu do broni. Mentzen argumentował, że „jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie”. – Prezydent nie może poszerzyć Polakom prawa do posiadania broni, ale może zatrzymać dalsze ograniczanie tego prawa – dodał.



Ostatnie dwa punkty dotyczą relacji między Polską a Unią Europejską. Mowa w nich o braku zgody na przekazanie kolejnych kompetencji do UE oraz o sprzeciwie wobec nowych traktatów osłabiających rolę Polski.