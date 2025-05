Jacek Janiszewski: Temat rolnictwa był w kampanii wyborczej nieobecny – to poważny błąd [Rozmowa Dnia]

2025-05-20, 09:01 Agnieszka Marszał/Redakcja

Jacek Janiszewski - organizator Welconomy Forum in Toruń/fot. Zdzisław Nawrat, archiwum

Rolnicy liczą straty spowodowane suszą i majowymi przymrozkami, a czy mogą liczyć na polityków? Jak kandydaci na prezydenta mogą zawalczyć o głosy rolników? Między innymi o tym w „Rozmowie dnia” mówił Jacek Janiszewski - ekspert ds. rolnictwa, minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Jerzego Buzka, organizator Welconomy Forum w Toruniu.

– Temat rolnictwa był w kampanii wyborczej nieobecny, co uważam za duży błąd wszystkich kandydatów na prezydenta Polski - mówił Jacek Janiszewski.



Podkreślił, że „jedną z trzech najważniejszych spraw w każdym państwie jest żywność i rolnictwo”. Co rolnicy powinni usłyszeć od kandydatów? – Kandydaci na prezydenta powinni powiedzieć, jak widzą struktury społeczne na wsi w przyszłości, jaki mają stosunek do demografii, do tego, że w mikrometropoliach – tak jak w naszym województwie wokół Nakła, Brodnicy, Tucholi – zaczyna tworzyć się pierścień, w którym ludzie się budują, a wsie pustoszeją – więc nawet jeżeli w przyszłości będziemy bardzo bogatym państwem, to jeżeli tam nie będzie ludzi, to nikt nie wybuduje szkoły, przedszkola, poczty, drogi i tak dalej. To jeden aspekt, którymi wszyscy kandydaci na prezydenta mogliby się zająć bardzo bezpiecznie – ocenił Janiszewski.



Cała rozmowa dostępna poniżej.