Podpisali porozumienie, by wspólnie budować drogi. Będzie bezpieczniej w regionie

Przedstawiciele samorządów podpisali porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współfinansowania inwestycji

Bliżej rozbudowy drogi krajowej nr 10 w Lubiczu i nr 91 na odcinku Toruń-Łysomice. Przedstawiciele samorządów podpisali porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współfinansowania inwestycji.

O poprawie bezpieczeństwa mieszkańców mówił uczestniczący w wydarzeniu Stanisław Bukowiec - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. - Widzimy proces, który następuje - wielu mieszkańców z dużych miast przenosi się do sąsiednich gmin. Te gminy się rozbudowują i często mają problemy komunikacyjne – przypominał.



- Lubicz jest połączeniem dwóch najważniejszych miejsc, czyli Lubicza Dolnego i Górnego – powstanie tam układ drogowy w postaci dwóch rond turbinowych wraz z rozbudową obiektu mostowego, dwie jezdnie, a wylot na Łysomice to będzie skrzyżowanie dwupoziomowe, bo mamy tam drogę wojewódzką i bliskie sąsiedztwo linii kolejowej - tłumaczy Sebastian Borowiak, dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. -



Droga krajowa pobiegnie górą, a pod spodem zostanie rondo - też duże, turbinowe.

Koszt inwestycji to blisko 270 mln zł. Kilkadziesiąt milionów dołożą samorządy. Prace mają zakończyć się do 2030 roku.