Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem. W regionie m.in. więcej drzew i ścieżek rowerowych

2025-05-16, 15:49 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Urzędzie Marszałkowskim wręczono kolejne umowy na dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (na lata 2021-2027)/fot: Mikołaj Kuras dla UMWKP

Budowa ścieżek rowerowych, projekty edukacyjne i dotyczące zieleni – w Urzędzie Marszałkowskim wręczono kolejne umowy na dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (na lata 2021-2027).

Planowana jest m.in. modernizacja zamków: Krzyżackiego i Dybowskiego w Toruniu. – W zamku krzyżackim zostaną zrewitalizowane mury, w całości. Tak samo, jak wyczyszczone piwnice. Dzięki czemu będziemy mogli stworzyć nowe wystawy w zamku krzyżackim. Stworzona zostanie również ścieżka historyczna łącząca oba zamki, czyli zamek krzyżacki i zamek Dybowski. W tym drugim również powstanie wystawa. Zostanie zabezpieczona między innymi wieża bramna, także zrewitalizowana zieleń, zarówno na zamku krzyżackim, jak i zamku Dybowskim – wymieniała Marta Sochacka z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.



– Podpisujemy umowę na ścieżkę w miejscowości Gostycyn do miejscowości Piła. Jest to taka turystyczna miejscowość, po drodze mijamy dwa jeziora. Jest tam też wioska górnicza, także bardzo potrzebny odcinek. Kolejny już tam budowany. Jeszcze jeden brakuje do pełnego dojazdu do miejscowości Piła – dodał Andrzej Urbański, starosta tucholski.



– Projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie, nazywa się Rozwiń Skrzydła. Dotyczy wsparcia finansowego do zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych w naszej gminie. Chodzi o dodatkowe lekcje z matematyki, robotyki i te informatyczne – podkreślił Mariusz Kosikowski, wójt gminy Warlubie.



Łączna kwota dofinansowania 17 projektów to 30 milionów złotych. Pełna lista umów znajduje się TUTAJ.