PKW podała frekwencję na godz. 12:00. W regionie nieco niższa, niż w kraju

2025-05-18, 13:57 Maciej Wilkowski/Redakcja

Głosowanie w lokalu wyborczym w Warszawie/fot. Tomasz Gzell/PAP

Frekwencja w wyborach prezydenckich na godzinę 12:00 wyniosła w skali kraju 20,28 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

A jak jest w naszym regionie? Frekwencja w województwie kujawsko-pomorskim to 19,84 procent. Z pięciu największych miast najwyższa jest w Bydgoszczy - 22 proc., w Toruniu 21,88 proc., w Grudziądzu - 20,88 proc., we Włocławku - 20,77 proc. a w Inowrocławiu -20,32 proc.



Wśród powiatów najwyższą frekwencję ma aleksandrowski - 21,2 proc., a najniższą - mogileński - 16,71 procent.



Niższa frekwencja, niż pięć lat temu

Frekwencja do południa była niższa niż podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2020 r., kiedy do urn poszło w tym samym czasie 24,08 proc.



Przewodniczący PKW przekazał też, że do godz. 12:00 najwyższą frekwencję odnotowano w województwie małopolskim (23,5 proc), podlaskim (22,57 proc.) oraz podkarpackim (22,3 proc.).



W miastach najwyższa frekwencja była w Lublinie (24,34 proc.), Rzeszowie (23,01 proc.) oraz w Białymstoku (22,81 proc.). Najniższa frekwencja była do południa w woj. opolskim (16,07 proc.), lubuskim (17,57 proc.) i dolnośląskim (17,91 proc.). Najmniej osób poszło do głosowania w Gdańsku (16,93 proc.), Opolu (18,54 proc.) i Gorzowie Wlkp. (19,44 proc.).



Blisko 29 mln osób może głosować

Podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. frekwencja w I turze - według danych do godz. 17:00 - wyniosła 47,89 proc., a w sumie udział w tamtym głosowaniu wzięło 64,51 proc. uprawnionych.



Głosowanie odbywa się w godz.7.00-21.00. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 mln wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tys. lokali wyborczych w kraju, jest też 511 obwodów głosowania za granicą.