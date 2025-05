Trwa głosowanie w lokalach w regionie. „To dla mnie ważne, żeby oddać głos”

2025-05-18, 11:57 Tatiana Adonis/Marcin Doliński/Redakcja

Trwają wybory prezydenckie - zajrzeliśmy do lokali wyborczych w Bydgoszczy, Dąbrowie Chełmińskiej, Terespolu Pomorskim, a także w szpitalu w Świeciu. – Liczymy na wysoką frekwencję – podkreślają szefowie komisji wyborczych.

Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie o 7:00. Niektórzy wyborcy przyszli jednak już wcześniej. Wśród nich 52-letni pan Andrzej z Bydgoszczy. Oddał głos w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 182, mieszczącej się w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego. Był pierwszy. – Jestem zawsze pierwszy – po prostu jest to dla mnie bardzo ważne, żeby oddać głos – dla naszego kraju, dla Polski – mówił.



– Uważam, że to jest obowiązek – skomentował inny wyborca. – Nie wiem, na ile pojedynczy głos się będzie liczył, ale summa summarum – wszystko się uzbiera – dodała kolejna osoba. – Liczymy na wysoką frekwencję, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tak ważnym wydarzeniu – podkreśliła Joanna Gotkowska, przewodnicząca komisji nr 182 w Bydgoszczy.



W Bydgoszczy uprawnionych do głosowania jest prawie 237 tys. osób.



Zajrzeliśmy także do małej komisji wyborczej w Terespolu Pomorskim w powiecie świeckim. – Głosowanie odbywa się spokojnie, przebieg wyborów jest prawidłowy, myślę, że na tę chwilę frekwencja jest dosyć spora – mówiła przewodnicząca komisji numer 18 Milena Pawlikowska. – Osób uprawnionych do głosowanie jest 1213, 104 oddały głos do tej pory. Oprócz dowodu osobistego możemy korzystać z aplikacji mObywatel, wiele osób z tego korzysta – dodała.



Oprócz tradycyjnych miejsc, w których zlokalizowane są Obwodowe Komisje Wyborcze, utworzone tzw. Odrębne Obwody Głosowania, np. szpitale. Nasz reporter odwiedził komisję wyborczą numer 25 w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu. Tam na potrzeby głosowania uruchomiono tak zwaną urnę pomocniczą - by zapewnić dostęp do głosowania osobom leżącym. Odrębne obwody głosowania tworzone są także m.in. w domach pomocy społecznej czy zakładach karnych.



Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00.