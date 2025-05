Ankieterzy przed lokalami wyborczymi. To dzięki nim poznamy sondażowe wyniki

2025-05-18, 15:56 Tatiana Adonis/Redakcja

Ankieterzy OGB przed lokalem wyborczym w Dąbrowie Chełmińskiej/fot. Tatiana Adonis

Przed wybranymi lokalami wyborczymi w całej Polsce spotkać można ankieterów - to na podstawie ich badań tuż po 21:00 zostaną zaprezentowane szacunkowe wyniki wyborów. W jednej z komisji w Dąbrowie Chełmińskiej ankiety prowadzi Ogólnopolska Grupa Badawcza.

– To jeden z 20 losowo wybranych lokali w Kujawsko-Pomorskiem, w którym jesteśmy – mówi Stanisław Pawlak, ankieter OGB. – Mamy dwa rodzaje ankiet – co czwartą i co ósmą osobę pytamy wyłącznie o kandydata, na jakiego ta osoba zagłosowała, natomiast co 12. osoba dostaje troszeczkę szerszy zakres pytań, który dotyczy także tego, na kogo ta osoba głosowała w ostatnich wyborach parlamentarnych, a także parę pytań dotyczących gospodarki i społeczeństwa. Każdy respondent ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie i my mamy obowiązek to uszanować – tłumaczy.



Na badaniu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej oparte będą wyniki exit poll dla Telewizji Republika, z kolei szacunkowe wyniki wyborów dla TVP, TVN i Polsatu przygotowuje Ipsos.