Wyłudzili ponad 34 mln zł od firm leasingowych. Bydgoskie CBŚP uderzyło w grupę

Grupa pozorowała zakup urządzeń medycznych i poligraficznych/fot. CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Bydgoszczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działała na terenie całego kraju w latach 2015–2021. Przestępcy specjalizowali się w wyłudzaniu finansowania z firm leasingowych, pozorując zakup urządzeń medycznych i poligraficznych – poinformowało CBŚP.

Grupa działała m.in. w Bydgoszczy, Warszawie i w Trójmieście. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. – Z ustaleń śledczych wynika, że w skład grupy mogło wchodzić co najmniej 77 osób. Struktura działania przypominała piramidę finansową – zawierano kolejne umowy kredytowe, pożyczkowe i leasingowe, by regulować zobowiązania wynikające z wcześniejszych kontraktów. Wszystko odbywało się przy jednoczesnym tworzeniu fikcyjnych podmiotów gospodarczych, które miały uwiarygodnić działalność i ukryć faktyczny charakter procederu – czytamy w komunikacie CBŚP.



Zarzuty usłyszało dotąd 79 osób

– Jak ustalono, sprzęt wpisywany w dokumentację leasingową często nie istniał lub był już wcześniej sprzedany innym podmiotom, co uniemożliwiało jego faktyczne przejęcie przez leasingobiorców. Oszuści, działając przez szereg powiązanych firm, fałszowali dokumentację księgową, aby przedstawić je jako wiarygodnych i stabilnych partnerów finansowych – dodają funkcjonariusze.



Grupa miała wyłudzić w ten sposób ponad 34 miliony złotych.

– W toku śledztwa zarzutami objęto dotychczas 79 osób, wykonujących m. in. zawody przedstawicieli firm leasingowych, pośredników kredytowych, lekarzy, dziennikarzy, funkcjonariuszy Policji, pracowników sądów, pracowników urzędów państwowych (Najwyższa Izba Kontroli, Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie), jak również pracowników branży modelingu – informuje prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.



Grupa przestała działać w 2021 roku

Grupę założyła Magdalena S., 50-letnią mieszkankę Bydgoszczy. – Zakończenie działalności grupy przestępczej nastąpiło w momencie zatrzymania Magdaleny S. przez funkcjonariuszy CBŚP, do którego doszło w dniu 14 czerwca 2021 r. Prokurator przedstawił podejrzanej około 300 zarzutów, dotyczących m. in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw na szkodę przedsiębiorstw z branży leasingu oraz banków, wręczania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną, a także tzw. prania brudnych pieniędzy – przekazuje prok. Duszyński.



– Wobec Magdaleny S. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Łącznie wobec pięciorga podejrzanych w toku śledztwa był stosowany tymczasowy areszt, zaś wobec kilkudziesięciu kolejnych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od trzech tys. zł do 350 tys. zł, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju – dodaje.



Podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy – możliwe są dalsze zatrzymania.