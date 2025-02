Różowa woda w jeziorze koło Żnina to sprawka bakterii. Są już wyniki badań

2025-02-27, 16:41 Damian Klich/Redakcja

Jezioro Kaczkowskie wygląda inaczej niż zwykle/Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Masowy zakwit sinic (gatunek Planktorix rubescens) był przyczyną różowej barwy wody w Jeziorze Kaczkowskim koło Żnina. Wykazały to badania próbki, która dwa dni temu została pobrana przez Inspektorów Ochrony Środowiska.

Próbki pobrano po zgłoszeniu zaniepokojonych mieszkańców.



O przyczynach nietypowego zjawiska mówi Małgorzata Witkowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. – Są to organizmy, które powodują typowe, charakterystyczne różowe, różowoczerwone zabarwienie wody. Bytują w wodach zimnych – czyli okresach chłodnych, zimowych albo ewentualnie w okresach letnich, wiosennych, ale w dolnych warstwach wody, które są chłodniejsze – tłumaczy.



– Żadnych zanieczyszczeń nie stwierdziliśmy, jest to zresztą bakteria, które występuje w czystszych jeziorach, mało zeutrofizowanych, wizja nie wykazała żadnego zrzutu ścieków, żadnego dopływu do jeziora i tutaj, z tego, co wiem, ustalenia innych służb również nie wykazały takich nieprawidłowości – wskazuje.



Na miejscu nie zaobserwowano też piany, śniętych ryb czy uciążliwego zapachu. W przeszłości zdarzały się już podobne zjawiska w województwie kujawsko-pomorskim, choć nie na taką skalę. Jezioro Kaczkowskie ma ponad 30 ha powierzchni.