Budynek inowrocławskiej poczty niszczeje. Radny interweniuje w sprawie remontu

2025-02-25, 14:19 Marcin Glapiak/Redakcja

Budynek inowrocławskiej poczty niszczeje/fot. Marcin Glapiak

Odpadający tynk, brakujące cegły – tak wygląda elewacja budynku głównej poczty w Inowrocławiu. Czy obiekt będzie remontowany?

Temat niszczejącego budynku poczty, który znajduje się w centrum Inowrocławia, na najbardziej znanej ulicy - Królowej Jadwigi, podjął radny powiatowy Marcin Wroński. - To bardzo charakterystyczny budynek, powstał w 1884 roku i niestety z roku na rok ulega coraz większemu zniszczeniu, ponieważ nie są wykonywane konieczne prace remontowe: brakuje cegieł w elewacji, brakuje różnych innych elementów elewacji – mówi radny.



A jak stan budynku oceniają mieszkańcy? - Nie wygląda aż tak źle, ale jeżeli przyjrzeć się detalom, to faktycznie można by pewne elementy poprawić, uzupełnić – komentuje inowrocławianin. - Jeszcze by z 50 lat stał i się nie przewróci, ale jakby remont był zrobiony, by było miło – mówi inny mieszkaniec. - Inowrocław stać na więcej, powinno być oczyszczone, braki wypełnione, wyjście też inne, bo te drzwi są okropne – uważa kolejna rozmówczyni.



Sprawa niszczejącego budynku została zgłoszona do głównego zarządu poczty, który jak informuje radny Marcin Wroński, przekierował problem „do odpowiedniej komórki”.



Więcej w relacji poniżej.