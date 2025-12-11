Jaki los czeka zabytkowe budynki Poczty Polskiej w Bydgoszczy i Toruniu? Nie są na sprzedaż

2025-12-11, 07:55  PAP/Redakcja
Budynek Poczty Głównej w Bydgoszczy/fot. Krzysztof Golik/Wikipedia

Budynek Poczty Głównej w Bydgoszczy/fot. Krzysztof Golik/Wikipedia

Poczta Polska rozpoczęła realizację projektu Galerie Poczty Polskiej (GPP), przewidującego komercjalizację nieruchomości należących do spółki, co ma ograniczyć koszty ich utrzymania - poinformował prezes PP Sebastian Mikosz. Na liście są m.in. zabytkowe budynki w Bydgoszczy i Toruniu.

Według przekazanych przez spółkę informacji w pierwszym etapie realizacji projektu GPP do komercjalizacji wytypowane zostały 32 budynki o walorach zabytkowych, położone w centrach miast: m.in. w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu. Obiekty przewidziane do komercjalizacji pozostaną w zasobie Poczty Polskiej i nie będą sprzedawane.

„Mamy nadmiar powierzchni"
W ocenie zarządu Poczty Polskiej wszystkie te nieruchomości mają „duży potencjał wykorzystania biznesowego”. Przy tym - jak zaznaczył prezes spółki Sebastian Mikosz - to tylko część nieruchomości znajdujących się w jej zasobach, które są atrakcyjne jako miejsca prowadzenia działalności niezwiązanej z usługami pocztowymi.

- Jesteśmy właścicielami przepięknych budynków o miastotwórczym charakterze położonych w centrach miast. Do tej pory traktowaliśmy je tylko jako miejsca prowadzenia usług pocztowych. Poczta jednak się zmienia, mamy nadmiar powierzchni - co wszystko widzą - a także potrzebę doinwestowania - zauważył prezes Mikosz.

W ocenie prezesa Poczty Polskiej, zagospodarowanie niewykorzystanej powierzchni nie tylko ograniczy koszty spółki, ale też zmieni pocztowe budynki w lokalne atrakcje. Jako inspirację wymienił Elektrownię Powiśle i Fabrykę Norblina w Warszawie oraz Starą Papiernię w Konstancinie, dawne obiekty przemysłowe, które dziś mają charakter handlowy i gastronomiczno-rozrywkowy.
- Naszym celem jest wyjść „na zero”. Jesteśmy spółką prawa handlowego, naszym celem jest zarobek, natomiast rozumiemy, że te budynki są z punku widzenia kosztowego nieoptymalne. Niedokładanie do ich utrzymania jest więc dla nas misją na tę chwilę wystarczającą - powiedział.

Aż kilka tysięcy metrów kwadratowych
Mikosz stwierdził, że Poczta Polska chciałaby znaleźć „najchętniej jednego partnera” wyspecjalizowanego w zarządzaniu nieruchomościami, z którym realizowałaby projekt GPP. Zaznaczył, że poniedziałkową prezentację należy traktować jako „zaproszenie do rozmów”.
- Chcielibyśmy, żeby w pierwszym roku realizacji projektu można już było pokazać pierwsze efekty. Bardzo nam też zależy, żeby włodarze miast, w których są te placówki, czuli się współodpowiedzialni za ten projekt, bo chodzi w nim o to, by być pożytecznym dla lokalnej społeczności. Współpraca z prezydentami i burmistrzami jest fundamentalna. Oni mają potrzeby, o których my nie wiemy. (...) Poczta jest otwarta na to, by tę powierzchnię udostępnić - zaznaczył.

Podczas prezentacji programu Mikosz zwrócił uwagę, że niektóre placówki pocztowe zajmują obiekty liczące nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych, a na działalność pocztową wykorzystywanych jest 300 metrów, więc Poczta ponosi niewspółmiernie wysokie koszty utrzymania tych budynków.


Zgodnie z informacjami Poczty Polskiej spółka dysponuje w sumie ponad 2 mln m kw. powierzchni użytkowej, którą w niewykorzystywanej na działalność operacyjną części będzie sukcesywnie uwalniać w celach jej komercjalizacji na zasadach najmu lub dzierżawy. Poczta uruchomiła stronę internetową: www.nieruchomosci.poczta-polska.pl, na której przedstawia obiekty przeznaczone do komercjalizacji.

Poczta Polska to narodowy operator; dostarcza listy, paczki, emerytury i przekazy pieniężne mieszkańcom Polski; działa też na rynku usług komunikacyjnych i logistycznych. Firma zatrudnia 51 tys. pracowników, posiada 7,6 tys. placówek w kraju. Dostarcza 800 mln listów i 80 mln paczek rocznie.

