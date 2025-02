Coś dla zapominalskich i nie tylko! W Osielsku pieczywo można kupić w chlebomacie

2025-02-25, 10:41 Jolanta Fischer/Redakcja

Mieszkańcy mogą dokonywać zakupu w chlebomacie przez 24 godziny na dobę, a towar jest wymieniany dwa razy dziennie/fot. Jolanta Fischer

Już nie tylko puszkę z napojem czy paczkę chipsów, ale także świeże bułki możemy kupić z automatu. Takie rozwiązanie zaproponowano w Osielsku.

Chlebomat z pieczywem rzemieślniczym stanął na terenie tutejszej galerii handlowej. To jedno z pierwszych takich urządzeń w Polsce. Wystarczy podejść i wybrać interesujący nas produkt – chleb, bułki, rogale, ale również drożdżówki czy pączki.



– Na pewno jest to wygodna forma zakupu, bo często – na przykład w naszym przypadku – „budzimy się” na ostatnią chwilę, że nie mamy pieczywa. To jest dla nas na pewno fajne rozwiązanie – mówi jedna z klientek.



– Jak pierwszy raz usłyszałam, że będzie taki wynalazek u nas na terenie, to wcale się nie zdziwiłam, ucieszyłam się bardzo, bo często nie ma kiedy wyskoczyć po chlebek, a jak już wyskakujemy do pobliski piekarni, to okazuje się, że już nie ma naszego ulubionego, więc byłam pierwszą klientką – śmieje się mieszkanka Osielska. – Urządzenie nie jest trudne w obsłudze, ale nie doczekałam się na swój ulubiony chleb – orkiszowy.



– Świetny pomysł, byłam przed chwilą zerknąć na ceny, są bardzo przystępne – komentuje inna osoba.



