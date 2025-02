Kongo: Terroryści islamscy ścięli głowy 70 chrześcijanom, w tym kobietom i dzieciom

Według tej organizacji masakry dopuścili się wywodzący się z sąsiedniej Ugandy bandyci z Sojuszniczych Sił Demokratycznych (ADF), grupy powiązanej z tzw. Państwem Islamskim (IS). Świadkowie relacjonowali, że 12 lutego około godz. 4:00 rano terroryści przyszli do wioski Maika, leżącej nad jeziorem Edwarda, na północnym wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, tuż przy granicy z Ugandą. Najpierw wyciągnęli z domów 20 zaspanych osób, a gdy mieszkańcy wioski obudzeni hałasem zaczęli się gromadzić na placu, porwali kolejnych 50, mężczyzn, kobiety i dzieci. Skrępowali im ręce i wyprowadzili z wioski. Po dwóch dniach w nieodległym kościele ewangelicko-baptystycznym w Kasanga, znaleziono siedemdziesiąt skrępowanych ciał pozbawionych głów - poinformowało kongijskie Radio Okapi. Według dyrektora miejscowej szkoły, Muhindo Musunzi, społeczność chrześcijan w dotkniętym masakrą regionie ze strachu przed ewentualnymi kolejnymi represjami ze strony terrorystów nie były w stanie pochować swoich bliskich. Sojusznicze Siły Demokratyczne wywodzą się z Ugandy, skąd pod koniec lat 90. XX w. przedostały się na wschodnie tereny Demokratycznej Republiki Konga, gdzie sieją terror, zwłaszcza w objętej wojną z innymi rebeliantami z M23 prowincji Kiwu Północne. Pod koniec 2018 r. grupa złożyła przysięgę Państwu Islamskiemu (ISIS), znacznie od tego czasu brutalizując swoje działania wobec ludności cywilnej. Ale celem jej ataków są też żołnierze sił pokojowych stacjonujących w DR Konga i kongijska armia FARDC. Tylko w 2019 r. zajmująca się prawami człowieka organizacja Human Right Watch udokumentowała 310 zabójstw cywilów w Północnym Kiwu popełnionych przez ADF. Obecnie islamscy terroryści wykorzystują trwającą w Kiwu Północnym wojnę i próbują realizować własne cele, czyli ustanowienie kalifatu. Rozlokowana na terenie DR Konga armia Ugandy uzasadnia swoją obecność właśnie ściganiem ADF.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.